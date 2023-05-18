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На Украине оценили возможность проведения «мирного саммита»

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров оценил возможность проведения «мирного саммита» по Украине. По его словам, еще рано говорить что-либо конкретное об этом, передает «РИА Новости».

На Украине оценили возможность проведения «мирного саммита»
© ТАСС

«Переговоры продолжаются, пока еще нельзя что-то конкретное говорить», — сказал Никифоров.

Он отметил, что вопросы «мирного плана» и возможности проведения «мирного саммита» планируется решать во время и после саммита G7. При этом пресс-секретарь ничего не сказал по поводу личного участия в мероприятии Зеленского, заявив, что это «не анонсируется.

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