На Украине оценили возможность проведения «мирного саммита»

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров оценил возможность проведения «мирного саммита» по Украине . По его словам, еще рано говорить что-либо конкретное об этом, передает «РИА Новости».

Он отметил, что вопросы «мирного плана» и возможности проведения «мирного саммита» планируется решать во время и после саммита G7. При этом пресс-секретарь ничего не сказал по поводу личного участия в мероприятии Зеленского, заявив, что это «не анонсируется.