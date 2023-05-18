Обвиняемого в утечке Тейшейру заподозрили в передаче секретных данных за рубеж

Обвиняемый в утечках секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра мог передавать конфиденциальную информацию иностранным гражданам. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Издание подчеркивает, что по мнению прокуратуры, «умышленная передача секретной информации Тейшейрой в течение длительного периода более чем 150 пользователям по всему миру» опровергает утверждение его адвокатов, что обвиняемый никогда не предполагал широкого распространения документов.

WP утверждает, что прокуратура представила новые доказательства того, что его освобождение под залог может быть сопряжено с «рисками для национальной безопасности» страны, а «ущерб, который обвиняемый может нанести, является исключительно большим».

Ранее стало известно, что Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона, интересовался массовыми расстрелами.