В Грузии выразили опасения насчет поездки Зурабишвили в Брюссель

Поездка президента Грузии Саломе Зурабишвили в Брюссель и ее выступление перед Европарламентом могут навредить республике и ее стремлению получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом в четверг заявил глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая" Грузия Ираклий Кобахидзе.

"Мы опасаемся, что визит президента и ее заявления нанесут вред нашему стремлению получить статус кандидата [в члены ЕС]. Вы слышали заявления президента в здании парламента Грузии, когда она выступала с отчетом, и, согласитесь, эти заявления напрямую противоречат желанию Грузии получить в декабре статус кандидата", - сообщил Кобахидзе, комментируя заявление администрации президента о том, что она до сих пор не получила от правительства разрешения на поездку в Брюссель для выступления 31 мая перед Европарламентом.

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Кобахидзе отметил, что разрешение на поездку президента - это прерогатива правительства, но лично он считает логичным, если у правительства есть опасения относительно "неправильных заявлений президента".

В распространенном в среду заявлении президентской администрации отмечалось, что запрос о поездке был направлен правительству еще 27 апреля. При этом там подчеркивалось, что власти Грузии незамедлительно дали добро российской стороне на осуществление прямых рейсов, когда такое обращение поступило.

Зурабишвили 31 марта, выступая с ежегодным докладом в парламенте Грузии, заявила, что 18 апреля планировала посетить Страсбург и обратиться к депутатам Европарламента. Это должно было стать первым выступлением грузинского президента перед евродепутатами с 2010 года. За пять дней до запланированного визита администрация президента заявила, что Зурабишвили отложила поездку в Страсбург из-за искусственной задержки в процессе согласования с правительством. Кабмин Грузии это опроверг, сообщив, что дал как устное, так и письменное согласие на визит Зурабишвили в Страсбург. Позже администрация президента сообщила, что выступление Зурабишвили состоится в Брюсселе 31 мая.