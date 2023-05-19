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Протестующие в Хиросиме против G7 призвали не использовать трагедию в политических целях

В японской Хиросиме, где 19-21 мая должен пройти саммит "большой семерки" (G7), на акцию протеста против его проведения вышли несколько десятков человек, которые призвали не использовать трагедию в политических целях. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие в Хиросиме призвали не использовать трагедию в политических целях
© AP

Как передает корреспондент агентства, демонстранты собрались в одном из парков в центре Хиросимы.

"Мы выступаем против саммита. Хиросиму, которая подвергалась атомной бомбардировке, нельзя использовать в политических целях", — сказал корреспонденту один из организаторов акции.

Одна из демонстранток также заявила, что они выступают против того, чтобы в город привозили американский "ядерный чемоданчик", который всегда находится в поездках с президентом США.

По словам активистки, ее мама пережила бомбардировки, и это "ранит чувства таких людей и членов их семей". Ранее Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме.

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