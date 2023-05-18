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Белорусские военные возводят фортификации у границы с Украиной

Белорусские военные возводят систему фортификационных сооружений и заграждений в 20 км от границы с Украиной. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», работы ведутся в Гомельской области.

Белорусские военные возводят фортификации у границы с Украиной
© РИА Новости

Напомним, что ранее госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович рассказал об угрозах безопасности республики со стороны Украины. В ходе выступления на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске он обратил внимание на попытки провезти из Украины оружие и взрывчатку для осуществления диверсий на территории страны.

Также он подчеркнул, что Минск фиксирует «опасные качественные изменения» в деятельности сил НАТО, которые «способны развязать военную агрессию». Кроме того, по словам Вольфовича, на данный момент нарушены все гарантии безопасности, которые когда-то давал Белоруссии и РФ коллективный Запад.

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