Белорусские военные возводят фортификации у границы с Украиной

Белорусские военные возводят систему фортификационных сооружений и заграждений в 20 км от границы с Украиной. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», работы ведутся в Гомельской области.

Напомним, что ранее госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович рассказал об угрозах безопасности республики со стороны Украины. В ходе выступления на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске он обратил внимание на попытки провезти из Украины оружие и взрывчатку для осуществления диверсий на территории страны.