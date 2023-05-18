Тегеран отверг обвинения Баку в вербовке азербайджанцев

"К сожалению, правительство республики Азербайджан задерживает собственных граждан по ложным обвинениям в связи с иранскими организациями, - приводит его слова Telegram -канал МИД ИРИ. - Мы отвергаем утверждения о какой-либо официальной или неофициальной связи этих лиц с Исламской Республикой Иран. Связи между гражданами наших двух государств носят исторический, религиозный и даже родственный характер, и правительство Азербайджана не должно разрушать их".

Ранее служба госбезопасности, МВД и Генпрокуратура Азербайджана сообщили о разоблачении группы граждан республики, якобы завербованных спецслужбами Ирана и планировавших создание на территории страны религиозного государства. Отмечается, что руководители организации составили список должностных лиц и общественных деятелей, на которых должно было быть организовано покушение, и передали их членам группировки, "поручив им приобрести огнестрельное оружие и изготовить "коктейли Молотова". По данным правоохранительных органов, в ходе операции были задержаны и привлечены к следствию семь членов группировки под названием "Гисас 313" ("Месть 313") и другие лица. Выявлено, что получаемые из-за рубежа денежные средства члены группировки использовали на пропаганду религиозного радикализма и иную подрывную деятельность.