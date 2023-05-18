Тегеран отверг обвинения Баку в вербовке азербайджанцев
МИД Ирана отверг обвинения со стороны Азербайджана касательно вербовки азербайджанцев иранскими спецслужбами для создания на азербайджанской территории религиозного государства. С таким заявлением выступил в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Насер Канани Чафи.
"К сожалению, правительство республики Азербайджан задерживает собственных граждан по ложным обвинениям в связи с иранскими организациями, - приводит его слова Telegram-канал МИД ИРИ. - Мы отвергаем утверждения о какой-либо официальной или неофициальной связи этих лиц с Исламской Республикой Иран. Связи между гражданами наших двух государств носят исторический, религиозный и даже родственный характер, и правительство Азербайджана не должно разрушать их".
Канани Чафи также отметил, что "привлечение правонарушителей является естественным правом всех правительств, но заключение под стражу граждан, мотивируемое их связями с Ираном, неприемлемо".
Ранее служба госбезопасности, МВД и Генпрокуратура Азербайджана сообщили о разоблачении группы граждан республики, якобы завербованных спецслужбами Ирана и планировавших создание на территории страны религиозного государства. Отмечается, что руководители организации составили список должностных лиц и общественных деятелей, на которых должно было быть организовано покушение, и передали их членам группировки, "поручив им приобрести огнестрельное оружие и изготовить "коктейли Молотова". По данным правоохранительных органов, в ходе операции были задержаны и привлечены к следствию семь членов группировки под названием "Гисас 313" ("Месть 313") и другие лица. Выявлено, что получаемые из-за рубежа денежные средства члены группировки использовали на пропаганду религиозного радикализма и иную подрывную деятельность.