Более тысячи россиян запросили убежище в Финляндии в связи с частичной мобилизацией
После объявления в России частичной мобилизации 1109 граждан РФ запросили убежище в Финляндии, уклоняясь от призыва на военную службу. Об этом в четверг сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные миграционной службы Финляндии.
Финская сторона пока не решила, предоставит ли она убежище россиянам призывного возраста.
"Мы не смогли принять решение в отношении предоставления убежища", - заявила директор отдела по вопросам миграции финского МВД Санна Суттер.
Республика ожидает обнародования позиции Евросоюза по этому вопросу, поскольку страны Северной Европы в результате совместного обсуждения договорились дождаться указаний ЕС прежде чем принимать какие-либо меры.
21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. По данным финской миграционной службы, за первую неделю убежище в Финляндии запросили порядка 100 человек. Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что не считает отказ проходить военную службу достаточным основанием для запроса убежища в Финляндии. Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время обсуждает со странами - членами ЕС возможность выдачи гуманитарных виз гражданам РФ, уклоняющимся от мобилизации.