После объявления в России частичной мобилизации 1109 граждан РФ запросили убежище в Финляндии, уклоняясь от призыва на военную службу. Об этом в четверг сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные миграционной службы Финляндии.

Финская сторона пока не решила, предоставит ли она убежище россиянам призывного возраста.

"Мы не смогли принять решение в отношении предоставления убежища", - заявила директор отдела по вопросам миграции финского МВД Санна Суттер.

Республика ожидает обнародования позиции Евросоюза по этому вопросу, поскольку страны Северной Европы в результате совместного обсуждения договорились дождаться указаний ЕС прежде чем принимать какие-либо меры.