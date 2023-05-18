Китай включился в гонку за лидерство в Центральной Азии

В городе Сиань под председательством китайского лидера Си Цзиньпина 18 мая начнется саммит «Китай — Центральная Азия». Саммит, в котором примут участие лидеры пяти бывших советских республик, призван упрочить влияние Пекина на перспективный среднеазиатский регион, пишет «Коммерсант».

Выбор местом проведения саммита именно Сианя – символичен. Именно там начинался Великий шелковый путь, который проходил через Среднюю Азию. А в ХХI веке он воплотился в главный интеграционный проект Пекина «Один пояс — один путь».

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Сюда приедут президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении, чтобы провести серию встреч и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии саммита отметил, что очень многого ждет от него, так как «Китай играет все более важную роль» и «занимает второе место в мире по объему экономики».

«Я думаю, все мои коллеги в Центральной Азии согласились бы, что мы извлекаем выгоду из наших отношений с Китаем. И мы будем делать все возможное, чтобы продвигать такое сотрудничество», — заявил глава Казахстана в интервью Центральному телевидению Китая.

Он также заметил, что не «поддерживает концепт» о деструктивной роли Китая, который распространен на Западе.

В свою очередь китайское госагенство «Синьхуа» в установочном комментарии «Китай и Центральная Азия готовы к рубежному саммиту» подчеркнуло, что Пекин считает важным сотрудничество со странами региона.

«За последнее десятилетие страны Центральной Азии стали пионерами в продвижении инициативы «Один пояс — один путь». Активное сотрудничество привело к общему развитию — от налаживания интенсивного железнодорожного сообщения до создания производственных линий и прокладки газопроводов»,— отмечается в статье.