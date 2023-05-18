Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Клименко тайм».

В регионе объявили воздушную тревогу.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов обратился к жителям Харькова и области с просьбой оставаться в укрытиях.

Сегодня ночью РИА Новости сообщило, что

воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Перед этим стало известно, что сигнал об опасности звучал в восточной и центральной частях страны.