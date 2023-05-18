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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Клименко тайм».

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове
© globallookpress.com

В регионе объявили воздушную тревогу.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов обратился к жителям Харькова и области с просьбой оставаться в укрытиях.

Власти Одессы сообщили о повреждении объекта промышленности

Сегодня ночью РИА Новости сообщило, что

воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Перед этим стало известно, что сигнал об опасности звучал в восточной и центральной частях страны.

С 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.

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