Эстония сделала исключение из санкционного режима для ряда россиян

Правительство Эстонии сделало исключение из санкционного режима для ряда россиян и белорусов. Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров, оно коснулось некоторых студентов, врачей и научных работников.

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Уточняется, что вышеуказанные категории граждан, приехавшие в Эстонию до начала событий на Украине, могут ходатайствовать о новом виде на жительство. Каждое заявление будет рассматриваться отдельно.

«В каждом случае власти будут оценивать, есть ли у человека основания для получения вида на жительство», — говорится в сообщении.