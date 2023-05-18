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Министр обороны Британии Уоллес захотел стать генсеком НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что хотел бы стать новым генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает RND со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Министр обороны Британии Уоллес захотел стать генсеком НАТО
© globallookpress.com

«Я всегда говорил, что это хорошая работа. Это работа, которую я бы хотел получить, это было бы фантастически. НАТО чрезвычайно важна для безопасности всех нас. Я был бы рад внести свою лепту, чтобы вы могли безопасно лежать в постели ночью», - сказал Уоллес.

В то же время он дал понять, что нынешняя должность министра обороны в британском правительстве его тоже устраивает.

Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в конце сентября 2023 года.

СМИ писали, что место Столтенберга может занять нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен или министр финансов Канады Христя Фриланд, имеющая английские, шотландские и украинские корни. Politico отмечало, что у фон дер Ляйен хорошие рабочие отношения с Вашингтоном, она бывший министр обороны и имеет опыт работы с большинством лидеров НАТО как президент ЕК. О Фриланд хорошо отзываются в европейских и трансатлантических кругах безопасности, она погружена в политику и историю Восточной Европы, говорит на английском, украинском, русском, польском, французском, испанском и итальянском языках.

В случае выбора фон дер Ляйен или Фриланд у НАТО может появиться первая женщина-лидер.

Источники Politico заявляли, что следующим главой НАТО должен быть европеец, «способный тесно сотрудничать с кем бы то ни было в Белом доме». Это должен быть кто-то, поддерживающий Украину, но не настолько агрессивный, чтобы напугать страны, опасающиеся спровоцировать Россию. И это должен быть человек «со статусом» (вероятно, бывший президент или премьер), способный получить единодушную поддержку 31 страны и, самое главное, США.

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