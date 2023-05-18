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Экс пресс-секретарь: Джонсон грозил "набить морду" Макрону, называл его подхалимом Путина

Бывший пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Гуто Харри заявил, что политик угрожал «набить морду» президенту Франции Эммануэлю Макрону и называл его «подхалимом» президента РФ Владимира Путина в ответ на критику по обращению с украинскими беженцами. Об этом он сообщил в эфире радио LBC.

Стало известно об угрозах Джонсона "набить морду" Макрону
© globallookpress.com

«Когда британская пресса жестко реагировала на действия правительства по беженцам, Макрон подлил масла в огонь, напрямую раскритиковав Бориса, его слова были на первой полосе Guardian в пятницу. И Борис разразился яростной тирадой, используя жесткие формулировки», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что у него хорошие отношения со многими мировыми лидерами, а президент Франции Эммануэль Макрон даже разрешил звонить ему напрямую по WhatsApp. По его словам, нынешняя ситуация в его стране предполагает не стандартную дипломатию, а «айфон-дипломатию», поэтому часто он звонит напрямую, а не заказывает телефонные разговоры.

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