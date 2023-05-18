$80.76+0.7887.57+0.41

СМИ: конгрессмены просят Байдена разблокировать поставки F-16 Украине

Группа из 14 членов Конгресса США отправила администрации президента Джо Байдена письмо, в котором просит разблокировать поставки истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщает The New York Times.

Представители обеих партий считают, что лидерство США очень важно для обеспечения Украины дополнительными ресурсами и новыми возможностями в свете изначальной нерешительности союзников в вопросе поставок танков. Конгрессмены утверждают, что предоставление Киеву самолетов нужно, чтобы завершить конфликт на справедливых условиях.

Стало известно о давлении на США с целью начала поставок F-16 на Украину

Однако помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не намерен поставлять самолеты на Украину. Власти США также не разрешают украинским пилотам проходить боевую подготовку на истребителях европейских стран.

При этом Нидерланды, Великобритания, Дания и ряд других стран Европы обсуждают возможность передачи Украине самолетов, хотя Киев признает, что это произойдет не быстро. Лондон же объявил о новом учебном центре по подготовке украинских военных летчиков к применению западной авиатехники.

28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий