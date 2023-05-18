СМИ: конгрессмены просят Байдена разблокировать поставки F-16 Украине

Группа из 14 членов Конгресса США отправила администрации президента Джо Байдена письмо, в котором просит разблокировать поставки истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщает The New York Times.

Представители обеих партий считают, что лидерство США очень важно для обеспечения Украины дополнительными ресурсами и новыми возможностями в свете изначальной нерешительности союзников в вопросе поставок танков. Конгрессмены утверждают, что предоставление Киеву самолетов нужно, чтобы завершить конфликт на справедливых условиях.

Однако помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не намерен поставлять самолеты на Украину. Власти США также не разрешают украинским пилотам проходить боевую подготовку на истребителях европейских стран.