Эстония частично сняла запрет на продление ВНЖ для россиян

Правительство Эстонии сняло запрет на продление вида на жительство (ВНЖ) для части студентов, ученых и врачей, в том числе стоматологов, из России и Белоруссии , пребывающих в стране. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В эстонском правительстве указали, что новая мера распространяется лишь на тех россиян и белорусов, которые прибыли в республику до начала специальной военной операции РФ на Украине (до 24 февраля 2022 года — при. ред.). Они также должны подтвердить владение эстонским языком на уровне В2. Исключение будет сделано для академических работников, их освободили от необходимости сдавать языковой экзамен.