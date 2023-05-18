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Эстония частично сняла запрет на продление ВНЖ для студентов, ученых и врачей из России

Правительство Эстонии сняло запрет на продление вида на жительство (ВНЖ) для части студентов, ученых и врачей, в том числе стоматологов, из России и Белоруссии, пребывающих в стране. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Эстония частично сняла запрет на продление ВНЖ для россиян
© РИА Новости

Соответствующий запрет эстонскими властями был введен в июле прошлого года.

Указанным лицам будет предоставлена возможность получить вид на жительство для более продолжительного пребывания в стране.

В эстонском правительстве указали, что новая мера распространяется лишь на тех россиян и белорусов, которые прибыли в республику до начала специальной военной операции РФ на Украине (до 24 февраля 2022 года — при. ред.). Они также должны подтвердить владение эстонским языком на уровне В2. Исключение будет сделано для академических работников, их освободили от необходимости сдавать языковой экзамен.

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