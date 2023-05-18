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Байден в разговоре с Кисидой отметил лидерство Японии в G7

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, которые начались в четверг в Хиросиме в преддверии саммита Группы семи (G7), отметил проявленное Токио лидерство в объединении.

Байден в разговоре с Кисидой отметил лидерство Японии в G7
© globallookpress.com

"Под руководством Японии в этом году мы уже добились прогресса в осуществлении целей G7, и я с радостью ожидаю дальнейших обсуждений", - подчеркнул американский лидер.

Он также отметил развитие сотрудничества Вашингтона и Токио, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

В свою очередь Кисида заявил о намерении "вместе с США продемонстрировать несокрушимую решимость G7 в вопросе поддержания свободного миропорядка, основанного на принципе верховенства права". Кроме того, глава японского правительства выступил за дальнейшее партнерство с американской стороной в некоторых областях, включая обеспечение обороны и разработку полупроводников.

Саммит G7 пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке.

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