Байден в разговоре с Кисидой отметил лидерство Японии в G7

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, которые начались в четверг в Хиросиме в преддверии саммита Группы семи (G7), отметил проявленное Токио лидерство в объединении.

"Под руководством Японии в этом году мы уже добились прогресса в осуществлении целей G7, и я с радостью ожидаю дальнейших обсуждений", - подчеркнул американский лидер.

Он также отметил развитие сотрудничества Вашингтона и Токио, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

В свою очередь Кисида заявил о намерении "вместе с США продемонстрировать несокрушимую решимость G7 в вопросе поддержания свободного миропорядка, основанного на принципе верховенства права". Кроме того, глава японского правительства выступил за дальнейшее партнерство с американской стороной в некоторых областях, включая обеспечение обороны и разработку полупроводников.