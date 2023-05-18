Береговая охрана Тайваня сообщила о задержании судна из Китая

Управление береговой охраны Тайваня по архипелагу Мацзу заявило о задержании рыболовного судна из Китая. Об этом в четверг сообщил тайваньский информационный портал "Ляньхэ синьвэньван".

Инцидент произошел возле острова Дунъинь. Как отмечается в сообщении портала, шхуна занималась ловлей рыбы в закрытой для промысла акватории около рифа Бэйгу.

Сотрудники береговой охраны поднялись на борт и задержали пять рыбаков. В ходе обыска было обнаружено более 70 кг угря.

К настоящему времени корабль доставлен на остров Нанькан, его экипаж задержан. За указанное нарушение предусмотрены штраф от 300 до 600 тыс. новых тайваньских долларов (от $10 тыс. до $20 тыс.) или конфискация имущества.

Как отмечает портал, во многих районах материкового Китая сейчас действует сезонный мораторий на морской промысел.