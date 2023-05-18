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Соперник Эрдогана заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев

Соперник действующего главы Турции Реджепа Тайипа Эдогана на президентских выборах, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о намерении выслать из страны всех беженцев. Об этом сообщает ТАСС.

Соперник Эрдогана заявил о намерении выслать всех беженцев
© Lenta.ru

«В случае избрания я отправлю назад всех беженцев», — сказал политик на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее кандидат в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу пообещал возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз в случае победы на выборах.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента. Победитель определится во втором туре, 28 мая.

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