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Киев захотел провести мирный саммит по Украине без России

Лидеры стран G7 обсудят предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении мирного саммита по урегулированию конфликта в республике во время трехдневной встречи в Хиросиме, передает британская газета Financial Times.

Киев захотел провести мирный саммит по Украине без России
© globallookpress.com

Данное мероприятие, по настоянию Киева, должно пройти без участия России. В его ходе планируется обсудить план Зеленского из десяти пунктов, которые включают, как заявляется, вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление территориальной целостности республики.

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