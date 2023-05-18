Киев захотел провести мирный саммит по Украине без России

Лидеры стран G7 обсудят предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении мирного саммита по урегулированию конфликта в республике во время трехдневной встречи в Хиросиме, передает британская газета Financial Times.

Данное мероприятие, по настоянию Киева, должно пройти без участия России. В его ходе планируется обсудить план Зеленского из десяти пунктов, которые включают, как заявляется, вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление территориальной целостности республики.