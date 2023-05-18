Лукашенко назвал условие для сохранения суверенитета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что нужно сделать, чтобы странам сохранить свой суверенитет. Об этом пишет ТАСС.
«Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств ОДКБ», - заявил глава государства.
По его словам, странам ОДКБ надо «держаться друг друга», другой альтернативы для сохранения суверенитета нет.
«Именно в снятии имеющихся противоречий видим перспективу укрепления организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности», - сказал Лукашенко.
Ранее с рабочим визитом в Белоруссию прибыла российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. 18 июня он проведет заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Одна из тем в повестке - рассмотрение проектов заявлений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.