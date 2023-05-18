Лукашенко назвал условие для сохранения суверенитета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что нужно сделать, чтобы странам сохранить свой суверенитет. Об этом пишет ТАСС.

«Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств ОДКБ», - заявил глава государства.

По его словам, странам ОДКБ надо «держаться друг друга», другой альтернативы для сохранения суверенитета нет.

«Именно в снятии имеющихся противоречий видим перспективу укрепления организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности», - сказал Лукашенко.