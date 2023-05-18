На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Министерство энергетики (Минэнерго) Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры более 20 населенных пунктов в ряде областей страны остались без света. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

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В результате ракетного удара в Хмельницкой области отключились воздушные линии электропередачи. В Николаевской области обесточены три населенных пункта, также без света остались некоторые жители Сумской, Харьковской и Черниговской областей, говорится в сообщении.

Кроме того, были обесточены населенные пункты на подконтрольных Киеву территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.