На Украине сообщили об отключении линии электропередачи с Венгрией
Линия электропередачи (ЛЭП) между Венгрией и Украиной отключилась в ночь на четверг из-за повреждений, сообщило украинское министерство энергетики.
"Этой ночью отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией. Место повреждения обнаружено на территории Венгрии, проводится ремонт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В ведомстве не привели других деталей и не уточнили, какая ЛЭП повреждена.
Для Украины одной из крупнейших среди межгосударственных линий электропередачи является ЛЭП 750 кВ с Венгрией Западноукраинская - Альбертирша.
В феврале прошлого года Украина заявила о решении отказаться от объединенной энергетической системы с Россией и Белоруссией. 16 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объединение украинской и европейской энергосистем завершилось.