На Украине сообщили об отключении линии электропередачи с Венгрией

Линия электропередачи (ЛЭП) между Венгрией и Украиной отключилась в ночь на четверг из-за повреждений, сообщило украинское министерство энергетики.

"Этой ночью отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией. Место повреждения обнаружено на территории Венгрии, проводится ремонт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

В ведомстве не привели других деталей и не уточнили, какая ЛЭП повреждена.

Для Украины одной из крупнейших среди межгосударственных линий электропередачи является ЛЭП 750 кВ с Венгрией Западноукраинская - Альбертирша.