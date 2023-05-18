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На Украине сообщили об отключении линии электропередачи с Венгрией

Линия электропередачи (ЛЭП) между Венгрией и Украиной отключилась в ночь на четверг из-за повреждений, сообщило украинское министерство энергетики.

На Украине сообщили об отключении линии электропередачи с Венгрией
© РИА Новости

"Этой ночью отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией. Место повреждения обнаружено на территории Венгрии, проводится ремонт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Власти Одессы сообщили о повреждении объекта промышленности

В ведомстве не привели других деталей и не уточнили, какая ЛЭП повреждена.

Для Украины одной из крупнейших среди межгосударственных линий электропередачи является ЛЭП 750 кВ с Венгрией Западноукраинская - Альбертирша.

В феврале прошлого года Украина заявила о решении отказаться от объединенной энергетической системы с Россией и Белоруссией. 16 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объединение украинской и европейской энергосистем завершилось.

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