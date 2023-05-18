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Лукашенко назвал дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко считает дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении.

Лукашенко назвал дезинформацией заявления о контрнаступлении ВСУ
© ТАСС

"Должен сказать, самая большая дезинформация - этот "контрнаступ". Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство, - сказал Лукашенко на встрече в четверг с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщает агентство БелТА. - Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии".

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