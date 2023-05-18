Лукашенко назвал дезинформацией заявления о контрнаступлении ВСУ

"Должен сказать, самая большая дезинформация - этот "контрнаступ". Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство, - сказал Лукашенко на встрече в четверг с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщает агентство БелТА. - Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии".