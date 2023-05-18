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В Белоруссии заявили о возможном отзыве заявки на вступление в Совет Европы

Согласно заявлению пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, страна может отозвать свою заявку на вступление в Совет Европы. Об этом пишет БЕЛТА.

Он отметил, что данная структура является инструментом давления на государства, неугодные США и ЕС, и не способствует объединению европейского сообщества. Глаз подчеркнул, что Минск не стремился вступать в Совет Европы, а заявка была подана еще в 90-е годы и заморожена европейской стороной.

«Эта структура однозначно работает на конфронтацию и разделение, а не объединение нашего общего европейского дома», — подчеркнул он.

Он также отметил, что итоговая декларация саммита в Рейкьявике продолжает политику дискриминации и ущемления прав Белоруссии.

Ранее на саммите Совета Европы была принята финальная резолюция, в которой говорится об одобрении «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. В документе выражается полная поддержка Киева.

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