Согласно заявлению пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, страна может отозвать свою заявку на вступление в Совет Европы. Об этом пишет БЕЛТА.

Он отметил, что данная структура является инструментом давления на государства, неугодные США и ЕС, и не способствует объединению европейского сообщества. Глаз подчеркнул, что Минск не стремился вступать в Совет Европы, а заявка была подана еще в 90-е годы и заморожена европейской стороной.

«Эта структура однозначно работает на конфронтацию и разделение, а не объединение нашего общего европейского дома», — подчеркнул он.

Он также отметил, что итоговая декларация саммита в Рейкьявике продолжает политику дискриминации и ущемления прав Белоруссии.