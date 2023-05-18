Михаил Подоляк заявил о ненависти украинцев к России
Советник главы офиса Владимира Зеленского пообещал преследовать нашу страну всегда и везде, достать «юридически или физически».
Ранее Москва распространила в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах «продолжать убивать русских где бы то ни было», указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Также Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных граждан нашей страны.
Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая «разжигает», а не «умиротворяет» ситуацию.