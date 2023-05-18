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Михаил Подоляк заявил о ненависти украинцев к России

Советник главы офиса Владимира Зеленского пообещал преследовать нашу страну всегда и везде, достать «юридически или физически».

Подоляк заявил о ненависти украинцев к России
© РИА Новости

«Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего… Да, каждого из вас мы достанем, и неважно, как именно», — написал он в Twitter, комментируя сообщение постпредства России при ООН.

Ранее Москва распространила в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах «продолжать убивать русских где бы то ни было», указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Также Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных граждан нашей страны.

Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая «разжигает», а не «умиротворяет» ситуацию.

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