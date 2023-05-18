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FT: страны G7 и ЕС спорят о риторике в отношении Китая

Страны G7 и Евросоюза не могут договориться о том, какая риторика по отношению к Китаю должна прослеживаться в официальных заявлениях. Об этом сообщает газета Financial Times.

FT: страны G7 и ЕС спорят о риторике в отношении Китая
© globallookpress.com

Напомним, ранее агентство Bloomberg заявляло, что страны «Большой семерки» собираются объявить на саммите в Хиросиме о совместных усилиях по противодействию экономическому давлению со стороны Пекина.

В публикации FT отмечает, что за кулисами страны спорят о том, в какой степени Китай должен фигурировать в официальных заявлениях. В частности, чиновники стран Евросоюза опасаются идеи прямой антикитайской риторики. По их мнению, так может создаться впечатление, что Запад выступает против всего остального мира. В Европе считают, что более разумно было бы «изменить поведение» Пекина путем взаимодействия с ним.

Одновременно с этим США пытаются добиться от союзников более жестких высказываний по вопросу Тайваня. Издание отмечает, что во многом решение стран Запада будет зависеть от мнения премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

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