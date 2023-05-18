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Страны G7 и ЕС поспорили из-за риторики в адрес Китая

Страны «Большой семерки» (G7) и представители Евросоюза (ЕС) не могут договориться о том, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях. Об этом пишет газета Financial Times.

Страны G7 и ЕС поспорили из-за риторики в адрес Китая
© Lenta.ru

Европейские представители с осторожностью относятся к антикитайской риторике и считают, что взаимодействие с Пекином — более разумный способ «изменить его поведение». А США, по словам одного высокопоставленного чиновника из ЕС, требуют более жестких высказываний.

«[США] хотят добиться от нас более жестких формулировок в отношении Тайваня, и у нас есть сомнения. Стратегическая автономия — это важно для нас», — пояснил тот же чиновник в разговоре с FT.

Саммит G7 пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква ранее допустил, что в мероприятии может лично поучаствовать глава республики Владимир Зеленский.

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