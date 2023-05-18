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В Белоруссии заявили о возможном отзыве заявки на вступление в Совет Европы

Белоруссия может отозвать заявку на вступление в Совет в Европы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

«Совет Европы окончательно превратился в послушный инструмент для давления на неугодные Вашингтону и Брюсселю государства. Эта структура однозначно работает на конфронтацию и разделение, а не объединение нашего общего европейского дома», — сказал он.

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По словам Глаза, взаимодействие Минска с Советом Европы практически заморожено не по инициативе Белоруссии.

При этом республика никогда не стремилась вступить в организацию, добавил он. Пресс-секретарь ведомства уточнил, что Совет Европы не то объединение, в которое страна хотела попасть 30 лет назад, а рассмотрение поданной Белоруссией заявки было заморожено европейской стороной еще в 90-е годы.

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