Белоруссия может отозвать заявку на вступление в Совет в Европы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз , передает БЕЛТА.

« Совет Европы окончательно превратился в послушный инструмент для давления на неугодные Вашингтону и Брюсселю государства. Эта структура однозначно работает на конфронтацию и разделение, а не объединение нашего общего европейского дома», — сказал он.

При этом республика никогда не стремилась вступить в организацию, добавил он. Пресс-секретарь ведомства уточнил, что Совет Европы не то объединение, в которое страна хотела попасть 30 лет назад, а рассмотрение поданной Белоруссией заявки было заморожено европейской стороной еще в 90-е годы.