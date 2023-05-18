CNN сообщила о новых уликах против Трампа

Власти США обнаружили новые улики, которые могут опровергнуть заявления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что с официальных документов, вывезенных в его поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), был автоматически снят гриф секретности. Об этом в среду сообщила телекомпания CNN со ссылкой на материалы Национального архива.

По ее данным, материалы свидетельствуют о том, что экс-президент знал о процедуре рассекречивания официальных документов. Новые улики могут доказать, что Трамп намеренно нарушил протоколы обращения с такого рода документами. "Все рассматриваемые 16 записей [Национального архива] содержат сообщения ближайших советников [бывшего] президента, некоторые из которых были адресованы лично вам [Трампу] и касались того, следует ли, почему и как вы должны рассекретить секретные записи", - приводит телекомпания выдержку из письма представителей архива республиканцу.

Как отмечает CNN, материалы будут переданы специальному прокурору США Джеку Смиту, который проводит расследование о ненадлежащем обращении Трампа с секретными документами.

Сотрудники ФБР США провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента бюро, на основании которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения. Минюст распорядился провести обыск, чтобы проверить, остались ли у экс-президента еще секретные документы.