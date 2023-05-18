FT: Украину предупредили о прекращении поддержки от США в 2024 году

Союзники Украины опасаются, что военная поддержка Киева прекратится в 2024 году на фоне президентских выборов в США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Издание отмечает, что на фоне этих рисков у Киева, возможно, остается последний шанс изменить ситуацию на фронте в ближайшие пять месяцев.

Собеседник FT заявил, что, по мнению союзников Украины, уровень ее военной поддержки со стороны Запада приближается к максимуму своих возможностей. Чиновники ЕС также считают, что из-за напряженной президентской кампании в США Белый дом прекратит помогать Киеву.

По оценке издания, уже согласованных США, ЕС и Британией пакетов помощи достаточно, чтобы обеспечить ВСУ всем необходимым в течение пяти месяцев. Один из чиновников предположил в беседе с FT, что нынешний уровень поддержки Украины можно сохраниться максимум в течение одного-двух лет.

В американской администрации считают, что такое положение дел демонстрирует необходимость начать переговоры с Россией.

«Посыл руководству Украины таков: это лучшее, что вы получите. У бюджета США закончилась гибкость для выписывания чеков, а европейские оружейные заводы уже работают на полную мощность», - заявил газете один из западных чиновников.

В последние несколько месяцев появляется информация о готовящемся наступлении Украины. Журнал Newsweek писал со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона, что наступление ВСУ запланировано на 30 апреля, а украинский премьер Денис Шмыгаль допускал, что оно может начаться только летом 2023 года.