Пока вы спали: Киссинджер о новой ядерной державе и главный признак наступления ВСУ

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Киссинджер выступил за принятие Украины в НАТО

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Вступление Украины в НАТО гарантировало бы отказ украинского руководства от решения территориальных споров военным способом и отвечало бы интересам как Киева, так и Москвы. Такое мнение в интервью изданию The Economist высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

По его словам, необходимо закончить конфликт «правильно», иначе мир получит «недовольную Россию, а также недовольную Украину» с сильным вооружением.

«Результат должен быть такой, при котором Украина останется под защитой Европы, а не станет одиноким государством, вынужденном самостоятельно заботиться о себе», - уверен политик.

Небензя объяснил согласие России на продление зерновой сделки

Москва согласилась на продление зерновой сделки, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью соглашения. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По его словам, в России «не потеряли надежду, что проблемы будут решены». «В заявлении четко сказано, что проблемы, о которых мы говорим, должны быть устранены в ближайшем будущем», - подчеркнул Василий Небензя.

На Украине заявили о невозможности урегулирования конфликта без Китая

Процесс урегулирования конфликта на Украине не сможет обойтись без участия Китая, «учитывая его приверженность международной безопасности, статус постоянного члена Совета безопасности ООН и статус экономической державы». Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, пишет ТАСС.

Джапарова, которая присутствовала при телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином, в интервью японской газете Asahi отметила, что он прошел в «конструктивной и теплой атмосфере» и длился 59 минут.

Киссинджер: Япония может стать ядерной державой

Япония может стать ядерной державой уже через пять лет и, несмотря на «желание быть с США», может заключать «неудобные» для союзника сделки. Об этом в интервью The Economist заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Есть четкое представление, куда они идут; [Япония] движется к тому, чтобы стать ядерной державой через пять лет», - уверен он.

В США назвали главный признак начала контрнаступления ВСУ

Основным признаком начала контрнаступления Вооруженных сил Украины станет переброска всей западной бронетехники на передовую, в том числе боевых машин пехоты, бронированных разведывательных машин и танков. Такой прогноз для Business Insider сделал военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.