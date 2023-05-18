Самолёт Зеленского остался без сопровождения над Австрией в связи с нейтралитетом страны
Самолёт с президентом Украины Владимиром Зеленским во время перелёта из Рима в Берлин остался без сопровождения истребителей Североатлантического альянса, когда пролетал над территорией Австрии, в связи с нейтралитетом страны.
Об этом заявил официальный представитель Вооружённых сил Австрии Михаэль Бауэр, приводит его слова Puls 24.
«Ни немецкие, ни итальянские «Еврофайтеры» не летали над территорией Австрии», — сказал он.
Уточняется, что самолёт с Зеленским летел над Австрией всего несколько секунд.
13 мая газета Il Giornale сообщила, что в центре Рима прошла акция протеста против визита Зеленского в Италию.
Организаторами акции стали активисты из организации «Фронт коммунистической молодёжи».
Манифестанты также выступили против поставок оружия ВСУ из-за нежелания принимать участие в развязанном НАТО конфликте.
14 мая издание Bild сообщило, что Зеленский в ходе визита в Берлин забыл в салоне автомобиля свой смартфон.