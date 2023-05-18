$80.76+0.7887.57+0.41

Власти Китая пообещали «по-своему» помогать урегулированию на Украине

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетил Киев и заявил, что Пекин будет «по-своему» помогать урегулированию украинского кризиса, так как универсального метода решения проблемы нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

По мнению Ли, для перехода к переговорам необходимо, чтобы все стороны накапливали взаимное доверие, «исходя из собственных позиций».

«Для урегулирования [украинского] конфликта нет какой-либо чудесной панацеи. <…> При урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему», - заверил дипломат.

На Украине исключили урегулирование конфликта без участия Китая

Также он призвал мировое сообщество максимально содействовать тому, чтобы боевые действия на Украине завершились в кратчайшие сроки.

В конце февраля Китай представил свой план урегулирования украинского кризиса. План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (уважение интересов безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

В конце апреля состоялись первые с начала украинского кризиса телефонные переговоры главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Си пообещал, что Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня. Также было объявлено, что Пекин направит на Украину своих спецпредставителей для консультаций по урегулированию кризиса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий