Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетил Киев и заявил, что Пекин будет «по-своему» помогать урегулированию украинского кризиса, так как универсального метода решения проблемы нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

По мнению Ли, для перехода к переговорам необходимо, чтобы все стороны накапливали взаимное доверие, «исходя из собственных позиций».

«Для урегулирования [украинского] конфликта нет какой-либо чудесной панацеи. <…> При урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему», - заверил дипломат.

Также он призвал мировое сообщество максимально содействовать тому, чтобы боевые действия на Украине завершились в кратчайшие сроки.

В конце февраля Китай представил свой план урегулирования украинского кризиса. План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (уважение интересов безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

В конце апреля состоялись первые с начала украинского кризиса телефонные переговоры главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.