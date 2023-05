СМИ: обвиняемый в утечке Тейшейра хвастался доступом к секретной информации

Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС США Джек Тейшейра публично хвастался в сети доступом к засекреченной информации и ее распространением. Об этом в среду сообщила газета New York Post со ссылкой на судебные документы американского Минюста.

Ранее газеты The Washington Post и The New York Times со ссылкой на документы Минюста сообщили, что Тейшейра мог передавать конфиденциальную информацию иностранным гражданам, а также вел углубленный сбор секретной информации на рабочем месте, за что получал замечания руководства.