СМИ: обвиняемый в утечке Тейшейра хвастался доступом к секретной информации

Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС США Джек Тейшейра публично хвастался в сети доступом к засекреченной информации и ее распространением. Об этом в среду сообщила газета New York Post со ссылкой на судебные документы американского Минюста.

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"Известно, что ответчик публично превозносил масштаб и чувствительность информации, которую он раскрывал. <...> Ответчик хвастался широким спектром засекреченной информации, к которой он имел доступ в силу своего положения", - указано в документах.

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По данным газеты, Тейшейра в одном из чатов на платформе Discord писал, что опубликует "чертову тонну информации" о действиях американской разведки в Израиле, Палестине, Сирии, Иране, Китае и других странах.

Новые судебные документы, как отмечает газета, показывают, что масштаб распространения данных Тейшейрой оказался намного больше, чем предполагалось.

"Очевидно, что распространение засекреченных данных национальной обороны, которые ответчик незаконно опубликовал, оказалось намного более широким и разнообразным, чем было известно ранее", - сообщается в документах.

Ранее газеты The Washington Post и The New York Times со ссылкой на документы Минюста сообщили, что Тейшейра мог передавать конфиденциальную информацию иностранным гражданам, а также вел углубленный сбор секретной информации на рабочем месте, за что получал замечания руководства.

Тейшейра был арестован 13 апреля по подозрению в публикации секретных документов. Как передавали американские СМИ, он возглавляет группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, через которую, как считается, секретные материалы Пентагона попали в интернет.