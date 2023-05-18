Жители Германии устроили митинг в поддержку лидера Pink Floyd

Жители Германии устроили митинг в поддержку Роджера Уотерса
В Берлине прошел митинг в поддержку лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом сообщает издание «Известия».
Жители Германии вышли на улицу с лозунгом «За свободу выражения мыслей!». В рамках мероприятия граждане танцевали под песни Pink Floyd и развешивали по городу изображения Роджерса с надписью «Добро пожаловать в Германию».
В феврале земля Гессен и власти Франкфурта официально потребовали расторжения договора аренды арены для шоу Уотерса. Это связано с его высказываниями о Палестине и Украине. Представители музыканта назвали действия немецких властей неконституционными, «основанными на ложном обвинении Уотерса в антисемитизме».
Роджер Уотерс в марте заявил, что власти Соединенных Штатов ответственны за провокацию кризиса на Украине. Музыкант также обвинил США в финансировании «незаконного переворота, свергнувшего демократически избранное правительство Украины». Уотерс отметил, что американские власти ведут себя таким образом по причине того, что имеют устаревшие представления о мире как об «однополярной иерархии, возглавляемой США». По мнению лидера Pink Floyd, точку зрения Вашингтона касательно Украины разделяют только страны Западной Европы.