Китай заявил об отсутствии панацеи для разрешения конфликта на Украине

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе состоявшегося 16-17 мая визита в Киев заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода, и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы. Об этом в четверг сообщил МИД Китая.

"Для урегулирования [украинского] конфликта нет какой-либо чудесной панацеи. Нужно, чтобы все стороны, исходя из собственных позиций, накапливали взаимное доверие, - приводит слова Ли Хуэя китайское внешнеполитическое ведомство. - При урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему".

Ли Хуэй напомнил, что КНР намерена предпринимать усилия в соответствии с концептуальным документом по урегулированию украинского кризиса, который Пекин опубликовал в феврале. Как он отметил, международное сообщество должно оказать максимальное содействие тому, чтобы конфликт был урегулирован в кратчайшие сроки.

"Необходимо создавать [благоприятные] условия для прекращения огня и боевых действий", - подчеркнул спецпредставитель.