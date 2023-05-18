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Мэр Кличко: в Дарницком и Днепровском районах Киева произошло несколько взрывов

В Киеве произошло несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах, сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Мэр Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве
© Depositphotos

Он отметил, что в Дарницком районе упали обломки ракеты и начался пожар в гаражном кооперативе. Также, по его словам, ракеты упали в Днепровском районе. Мэр попросил горожан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. О пострадавших в результате инцидентов не сообщается.

Ранее стало известно, что системы ПВО работают в Киеве. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

В Винницкой области прогремел взрыв

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