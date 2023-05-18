Мэр Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве

В Киеве произошло несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах, сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко .

Он отметил, что в Дарницком районе упали обломки ракеты и начался пожар в гаражном кооперативе. Также, по его словам, ракеты упали в Днепровском районе. Мэр попросил горожан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. О пострадавших в результате инцидентов не сообщается.