В Киеве слышны взрывы

Военная городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости находиться в укрытиях. В городе работают системы ПВО.

«В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — сообщается в telegram-канале Киевской ВГА.

Информацию подтверждает и мэр Киева Виталий Кличко . Глава офиса президента Украины Андрей Ермак особо предупреждает граждан о запрете на съемку работы ПВО.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает о взрывах в Хмельницком, в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях.