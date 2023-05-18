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В Киеве слышны взрывы

Военная городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости находиться в укрытиях. В городе работают системы ПВО.

В Киеве слышны взрывы
© ТАСС

«В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — сообщается в telegram-канале Киевской ВГА.

Информацию подтверждает и мэр Киева Виталий Кличко. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак особо предупреждает граждан о запрете на съемку работы ПВО.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает о взрывах в Хмельницком, в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях.

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