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В Киеве не исключили возможность очного участия Зеленского в саммите G7

Офис президента Украины не исключает возможность очного участия украинского лидера Владимира Зеленского в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая. Об этом в четверг японскому агентству Kyodo сообщил заместитель руководителя офиса Игорь Жовква.

В Киеве не исключили возможность очного участия Зеленского в саммите G7
© ТАСС

"Все будет зависеть от ситуации на поле боя. Окончательное решение будет принято после тщательной оценки ситуации на поле боя", - приводит его слова японское агентство.

В то же время Жовква подчеркнул, что Зеленский в любом случае в том или ином формате примет участие в предстоящем саммите G7 в Хиросиме.

Между тем источники Kyodo в правительстве Японии исключили возможность личного визита президента Украины в Хиросиму.

Япония в 2023 году председательствует в G7. К настоящему времени она уже провела несколько министерских встреч, в том числе заседания глав МИД, министров цифровизации, а также глав Минфинов и центробанков.

На саммит в Хиросиму приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи. Основными темами встречи лидеров "семерки" станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами Глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности. Ранее в ходе визита на Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида приглашал Зеленского принять участие в саммите G7 по видеосвязи.

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