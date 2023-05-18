Жителю Нью-Йорка дали восемь пожизненных

Водитель, намеренно задавивший восемь человек в Нью-Йорке признан виновным и получил 8 пожизненных сроков заключения.

Как сообщает минюст США, инцидент произошел в 2017 году. Осужденный – уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Он выехал на велосипедную дорожку, сбивал велосипедистов, а потом врезался в автобус.

Следствие установило его связи с террористическими организациями. Саипов был признан не только убийцей, но и террористом.