В США осудили финансовую помощь Киеву в то время, как в стране насчитывается большое количество бездомных ветеранов, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского журналиста Джексона Хинкла.

По его словам, в США сегодня проживают около 20 тысяч ветеранов, которые не имеют жилья.

Ранее о тяжелом положении американских ветеранов заявило издание The New York Post. В статье говорилось, что их начали выселять из отелей, чтобы предоставить место для мигрантов.

По данным Reuters, среди американцев в настоящее время быстро падает поддержка украинских властей. Согласно проведенному опросу, за последний год уровень поддержки Киева среди граждан США снизился на 15 процентов.