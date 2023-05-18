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Американский журналист указал на постыдный факт в политике США

В США осудили финансовую помощь Киеву в то время, как в стране насчитывается большое количество бездомных ветеранов, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского журналиста Джексона Хинкла.

Американский журналист указал на постыдный факт в политике США
© РИА Новости

По его словам, в США сегодня проживают около 20 тысяч ветеранов, которые не имеют жилья.

Ранее о тяжелом положении американских ветеранов заявило издание The New York Post. В статье говорилось, что их начали выселять из отелей, чтобы предоставить место для мигрантов.

По данным Reuters, среди американцев в настоящее время быстро падает поддержка украинских властей. Согласно проведенному опросу, за последний год уровень поддержки Киева среди граждан США снизился на 15 процентов.

Американские политики, которые против поддержки украинских властей, указывают на коррупцию в бывшей советской республике и призывают к тщательному аудиту выделяемых средств. Перед выборами в Конгресс республиканцы обещали снизить эти расходы.

В США затруднились с ответом на вопрос о контрнаступлении Украины

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