Тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Ранее она звучала только в центральных и восточных областях страны.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога сейчас звучит во всех без исключения областях страны. Населению рекомендовано укрыться в убежищах.

Украинские паблики в соцсетях сообщают о выходе в море кораблей Черноморского флота России, а также о находящихся в воздухе самолетах-ракетоносцах. Сообщений об ударах пока не поступало.

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