Тревога объявлена по всей Украине
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Ранее она звучала только в центральных и восточных областях страны.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога сейчас звучит во всех без исключения областях страны. Населению рекомендовано укрыться в убежищах.
Украинские паблики в соцсетях сообщают о выходе в море кораблей Черноморского флота России, а также о находящихся в воздухе самолетах-ракетоносцах. Сообщений об ударах пока не поступало.
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Ранее «СП» писала о том, что появились новости о серии взрывов в Кировоградской области Украины.
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