В Черногории заявили о желании помочь Украине

Подгорица с самого начала находится на стороне Киева в конфликте с Россией и сделает все возможное для поддержки бывшей советской республики до конца, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление и.о. главы правительства Черногории Дритана Абазовича.

Об этом он сообщил во время Совета Европы в Рейкьявике.

«Черногория стоит на стороне Украины с первого дня, и мы сделаем все от себя возможное, чтобы поддерживать наших друзей до конца», — сказал он.

Отмечается, что Черногория должна «начать думать об обновлении и восстановлении Украины, не дожидаясь окончания» конфликта между Москвой и Киевом. И.о премьер-министра также отметил, что Подгорица предоставляет условия, в которых прибывшие в страну украинские граждане без проблем живут совместно с россиянами.

Абазович привел данные, согласно которым, в стране проживают 5% украинцев от общей численности населения Черногории. Это самое большое количество украинцев на душу населения в Европе. Вынужденные переселенцы «чувствуют себя в безопасности и комфорте».