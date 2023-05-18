В Черногории заявили о желании помочь Украине
Подгорица с самого начала находится на стороне Киева в конфликте с Россией и сделает все возможное для поддержки бывшей советской республики до конца, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление и.о. главы правительства Черногории Дритана Абазовича.
Об этом он сообщил во время Совета Европы в Рейкьявике.
«Черногория стоит на стороне Украины с первого дня, и мы сделаем все от себя возможное, чтобы поддерживать наших друзей до конца», — сказал он.
Отмечается, что Черногория должна «начать думать об обновлении и восстановлении Украины, не дожидаясь окончания» конфликта между Москвой и Киевом. И.о премьер-министра также отметил, что Подгорица предоставляет условия, в которых прибывшие в страну украинские граждане без проблем живут совместно с россиянами.
Абазович привел данные, согласно которым, в стране проживают 5% украинцев от общей численности населения Черногории. Это самое большое количество украинцев на душу населения в Европе. Вынужденные переселенцы «чувствуют себя в безопасности и комфорте».
Ранее Подгорица заявляла, что республика с начала специальной военной операции передала Украине оружие и военную технику более чем на 10 млн евро, и намерена продолжать оказывать поддержку Киеву и дальше.