Китай хочет создать партнерство со странами Центральной Азии в энергетике

Пекин предлагает создать энергетическое партнерство с центральноазиатскими государствами. Об этом заявил в пятницу на саммите Китай - Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай предлагает создать китайско-центральноазиатское партнерство в области энергетического развития", - приводит его слова агентство Xinhua.

Си Цзиньпин, говорится в сообщении, призвал ускорить строительство еще одной линии газопровода Китай - Центральная Азия, увеличить торговлю нефтью и газом, развивать энергетическое сотрудничество по всей производственной цепочке и активизировать взаимодействие в области новой энергетики и мирного использования атомной энергии.