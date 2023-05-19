$80.04-0.7386.50-1.08

Китай предлагает создать партнерство со странами Центральной Азии в энергетике

Пекин предлагает создать энергетическое партнерство с центральноазиатскими государствами. Об этом заявил в пятницу на саммите Китай - Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин.

Китай хочет создать партнерство со странами Центральной Азии в энергетике
© ТАСС

"Китай предлагает создать китайско-центральноазиатское партнерство в области энергетического развития", - приводит его слова агентство Xinhua.

Си Цзиньпин, говорится в сообщении, призвал ускорить строительство еще одной линии газопровода Китай - Центральная Азия, увеличить торговлю нефтью и газом, развивать энергетическое сотрудничество по всей производственной цепочке и активизировать взаимодействие в области новой энергетики и мирного использования атомной энергии.

В заседании также участвуют президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Саммит проходит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси).

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий