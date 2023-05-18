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Адвокат Саркози: экс-президент Франции осужден без всяких доказательств

Адвокат экс-президента Франции Николя Саркози Жаклин Лаффон считает, что полностью отсутствуют доказательства вины ее подзащитного, приговоренного к тюремному сроку по "делу о прослушке". Об этом адвокат заявила в эфире французского телеканала BFMTV.

Адвокат Саркози: экс-президент Франции осужден без всяких доказательств
© globallookpress.com

Лаффон сказала, что Саркози нельзя было выносить обвинительный приговор, так как в деле совершенно отсутствуют какие-либо доказательства. Поэтому адвокат будут "до конца" защищать бывшего президента. в этом деле "дойдет до конца".

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Парижа 17 мая оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози. По информации суда, политика приговорили к одному году реального тюремного заключения, а также назначили два года лишения свободы условно. Кроме того, его на три года лишат года лишат гражданских прав, что, в том числе, запретят занимать на любые государственные должности. Адвокаты Саркози заявили, что обвинительный приговор бывшему президенту будет обжаловаться в Кассационном суде Франции.

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