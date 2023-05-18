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В джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета

Колумбийская армия обнаружила в джунглях департамента Какета четырех детей, которые были пассажирами на разбившимся Cessna 206, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства Густаво Петро.

В джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей с разбившегося самолета
© depositphotos.com

По его словам, дети живы, они провели в лесу 16 дней.

«Радость для страны», — заявил президент.

Он назвал поиски, которые провели Вооруженные силы Колумбии, «напряженными».

1 мая самолет летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Пилоты заявили об отказе двигателя, был подан аварийный сигнал. Cessna 206 обнаружили после 370 часов поисков. На борту было найдено тело пилота. Шести пассажиров, в том числе четверых детей, не было в салоне. Их также не нашли в районе крушения.

Позже были найдены два тела – второго пилота Германа Мендосе и пассажирки Магдалене Мукутуи. Ее детям 13, 9, 4 года и 11 месяцев. Сейчас они находятся в безопасности, их сопровождают служащие ВМC Колумбии.

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