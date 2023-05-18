СМИ: Убийство российского журналиста предотвратили на Кипре
Правоохранительные органы Кипра предотвратили покушение на российского журналиста, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Alpha.
Его имя не раскрывается. По данному факту полиция задержала двух подозреваемых в заговоре с целью убийства. Россиянин проживал на острове на постоянной основе. Убийство заказал 62-летний мужчина русско-еврейского происхождения, проживающий в Пафосе. «Убрать» журналиста пытался
56-летний россиянин, приехавший на Кипр на минувшей неделе.
После полицейской операции злоумышленник был арестован в гостинице в Лимасоле. 13 мая он предстал перед провинциальным судом Лимасола, по решению которого россиянин был арестован на шесть дней. В ходе расследования был разыскан и арестован в своем доме в Пафосе 62-летний мужчина, который якобы организовал приезд 56-летнего россиянина на Кипр и исполнение заказного убийства.
14 мая он также предстал перед Окружным судом Лимасола и был задержан на пять дней. Россияне подозреваются в заговоре с целью совершения убийства. Отмечается, что местные власти получили информацию о политически мотивированном заказе на убийство. Имеются доказательства личных и финансовых разногласий между 62-летним мужчиной и журналистом.