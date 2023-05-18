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СМИ: Убийство российского журналиста предотвратили на Кипре

Правоохранительные органы Кипра предотвратили покушение на российского журналиста, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Alpha.

СМИ: Убийство российского журналиста предотвратили на Кипре
© ТАСС

Его имя не раскрывается. По данному факту полиция задержала двух подозреваемых в заговоре с целью убийства. Россиянин проживал на острове на постоянной основе. Убийство заказал 62-летний мужчина русско-еврейского происхождения, проживающий в Пафосе. «Убрать» журналиста пытался

56-летний россиянин, приехавший на Кипр на минувшей неделе.

После полицейской операции злоумышленник был арестован в гостинице в Лимасоле. 13 мая он предстал перед провинциальным судом Лимасола, по решению которого россиянин был арестован на шесть дней. В ходе расследования был разыскан и арестован в своем доме в Пафосе 62-летний мужчина, который якобы организовал приезд 56-летнего россиянина на Кипр и исполнение заказного убийства.

14 мая он также предстал перед Окружным судом Лимасола и был задержан на пять дней. Россияне подозреваются в заговоре с целью совершения убийства. Отмечается, что местные власти получили информацию о политически мотивированном заказе на убийство. Имеются доказательства личных и финансовых разногласий между 62-летним мужчиной и журналистом.

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