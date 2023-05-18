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Киссинджер: Япония через пять лет может стать ядерной державой

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер придерживается мнения, что Япония через пять лет может получить статус ядерной державы. Об этом он заявил в интервью британской газете Economist.

Киссинджер назвал следующую возможную ядерную державу
© ТАСС

Киссинджер считает, что имеется четкое представление о том, в какую сторону движется Токио. Через пять лет Япония собирается стать ядерной державой. Хотя японцы, указал Киссинджер, всегда хотят быть рядом с США, однако, не исключено, что Токио будет заключать такие сделки, которые буду невыгодны Вашингтону.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что встреча лидеров стран-членов "Большой семерки", которая пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая, должна оказать позитивное влияние на процесс отказа мира от ядерного оружия. Кисида отметил, что рассчитывает на изменение ситуации вокруг ядерного разоружения за счет переговоров G7. Как указал премьер Японии, ядерное оружие не использовалось 78 лет — после бомбежек Хиросимы и Нагасаки военными США, — так и должно продолжаться.

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