Киссинджер назвал следующую возможную ядерную державу

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер придерживается мнения, что Япония через пять лет может получить статус ядерной державы. Об этом он заявил в интервью британской газете Economist.

Киссинджер считает, что имеется четкое представление о том, в какую сторону движется Токио. Через пять лет Япония собирается стать ядерной державой. Хотя японцы, указал Киссинджер, всегда хотят быть рядом с США, однако, не исключено, что Токио будет заключать такие сделки, которые буду невыгодны Вашингтону.