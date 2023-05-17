В США не смогли сказать, началось ли контрнаступление Украины

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может сказать, началось ли контрнаступление Украины. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Салливана, о начале контрнаступления может знать только «тот, кто его проводит» и он «не будет провозглашать его».

«Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают», — добавил он.

Также Салливан отметил, что «напряженная военная активность продолжается».