Белый дом: Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы

Глава США Джо Байден будет участвовать в саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме (Япония), рассказал его советник советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он добавил, что президент не станет извиняться за атомную бомбардировку города, пишет РИА «Новости».

Салливан подчеркнул, что Байден будет участвовать в различных мероприятиях в рамках саммита. Вместе с тем, он не планирует делать официальных заявлений.

Президент полагает, уточнил чиновник, что такие деликатные вопросы следует обсуждать при личных двусторонних встречах глав государств, на международных саммитах они неуместны.

Напомним, что в августе 1945 года американская авиация сбросила атомные бомбы на японские города. В результате бомбардировок в Хиросиме и Нагасаках пострадали порядка 300 тыс. человек.