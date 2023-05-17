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Белый дом: Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы

Глава США Джо Байден будет участвовать в саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме (Япония), рассказал его советник советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он добавил, что президент не станет извиняться за атомную бомбардировку города, пишет РИА «Новости».

Белый дом: Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы
© globallookpress.com

Салливан подчеркнул, что Байден будет участвовать в различных мероприятиях в рамках саммита. Вместе с тем, он не планирует делать официальных заявлений.

Президент полагает, уточнил чиновник, что такие деликатные вопросы следует обсуждать при личных двусторонних встречах глав государств, на международных саммитах они неуместны.

Напомним, что в августе 1945 года американская авиация сбросила атомные бомбы на японские города. В результате бомбардировок в Хиросиме и Нагасаках пострадали порядка 300 тыс. человек.

Ранее Салливан отказался ответить на вопрос о том, планирует ли Белый дом включить в один из пакетов военной помощи истребители F-16.

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