Байден прибыл в Японию для участия в саммите G7 в Хиросиме

Президент США Джо Байден в четверг прибыл в Японию для участия в саммите G7, который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. Самолет с американским лидером на борту приземлился на авиабазе морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути, свидетельствуют кадры трансляции в пресс-центре.

После этого он, как ожидается, отправится в Хиросиму, где у него на вечер запланированы двусторонние переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

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Байден станет вторым действующим президентом США, посетившим этот японский город, подвергшийся в самом конце Второй мировой войны американской атомной бомбардировке.

До него в Хиросиму в 2016 году приезжал Барак Обама. Там экс-президент США, в частности, встретился с жителями города, пережившими ядерный удар, и побывал в Музее мира. Тогда Япония также председательствовала в G7, и в Хиросиме проходила встреча глав внешнеполитических ведомств объединения.

Извинений за бомбардировки не будет

Как заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден не будет приносить извинения за атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, которые США осуществили в августе 1945 года. Советник президента указал, что вместе с другими лидерами G7 американский президент примет участие в возложении цветов и других мероприятиях. По словам Салливана, с точки зрения Байдена, "группа лидеров G7 придет отдать дань уважения как истории, так и премьер-министру Кисиде", чья семья родом из Хиросимы.

Обама во время визита в Хиросиму в 2016 году также не приносил извинения за атомные бомбардировки японских городов.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.